La France a fait sauter un record européen en écrasant Gibraltar

Avec un 14-0, la France a signé un joli record jusque-là détenu par l'Allemagne. Du jamais vu en qualification.

Le 14-0 infligé par la France à Gibraltar restera longtemps dans les livres de records. Les Bleus ont non seulement signé la plus large victoire de leur histoire mais également arraché un record à leurs voisins allemands.

En effet, en qualifications pour un Euro ou un Mondial, le plus large score infligé au niveau européen était un 0-13 à Saint Marin le 6 septembre 2008.

16 ans plus tard, ce record a donc sauté pour un but de plus mais surtout neuf buteurs différents contre sept côté allemand à l'époque.