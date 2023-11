Qui succédera à Karel Geraerts ? Voici les 3 nominés au Trophée Raymond Goethaels

Les trois nominés à la succession de Karel Geraerts sont connus. Qui remportera le trophée Raymond Goethaels, qui récompense le meilleur entraîneur belge de l'année ?

Karel Geraerts, pourtant auteur d'une bonne seconde moitié de saison avec l'Union Saint-Gilloise et de bons débuts avec Schalke 04, n'est pas nominé à sa propre succession après avoir remporté le trophée Raymond Goethaels en 2022. Les trois nominés sont en effet Hein Vanhaezebrouck (La Gantoise), Wouter Vrancken (Genk) et Will Still (Stade de Reims).

Vanhaezebrouck a déjà remporté le trophée en 2015. Son bon travail avec La Gantoise est récompensé : un quart de finale européen avec les Buffalos, et une régularité exemplaire en championnat, Gand figurant à la 3e place du classement cette saison après avoir gagné les Europe Playoffs la saison passée.

Wouter Vrancken avait terminé second au classement la saison passée, passant à quelques secondes du titre avec le Racing Genk. Cette saison est un peu plus délicate avec une 4e place au général et une troisième place en Conference League.

Will Still, le favori?

Will Still est la surprise de cette sélection mais aussi la surprise de l'année en France avec un travail très apprécié du côté du Stade de Reims. L'ancien adjoint du Standard avait réussi une incroyable série sans défaite (17 matchs d'affilée) pour ses débuts, et est désormais 5e de Ligue 1. Assez pour en faire le favori du trio ?