Arthur Vermeeren concerné par un transfert XXL dès cet hiver ?

A pas de géants. C'est ainsi que l'on pourrait résumer l'ascension d'Arthur Vermeeren. Le jeune milieu de terrain de 18 ans ne cesse de gravir les échelons.

Titulaire indiscutable à l'Antwerp depuis plus d'une saison, néo-Diable Rouge, considéré comme l'un des meilleurs jeunes joueurs du monde, recevant des éloges de toutes parts...Arthur Vermeeren semble déjà inarrêtable.

S'il est vital à l'Antwerp, cela ne semble plus être un secret pour personne qu'il est destiné à évoluer un jour ou l'autre dans un championnat du top européen. Le FC Barcelone lui fait d'ailleurs les yeux doux depuis plusieurs mois.

Le Great Old ne s'est jamais montré extrêmement désireux de le vendre au plus vite. Et si cela changeait prochainement ? Vermeeren serait en effet vu comme le remplaçant potentiel de Gavi, qui s'est gravement blessé avec l'Espagne. Selon des sources espagnoles, le directeur sportif de l'Antwerp Marc Overmars aurait déjà reçu un appel téléphonique de la part du FC Barcelone.

Un transfert de rêve pour Vermeeren ?

Ainsi, Vermeeren pourrait bien quitter l'Antwerp dès cet hiver. Mais le Great Old ne compte pas le vendre au rabais. La somme dépensée pour le joueur de 18 ans ne pourrait en aucun cas descendre en-dessous des 30 millions d'euros.