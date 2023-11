Bouée de sauvetage italienne pour le plus gros flop de Bruges ? C'est maintenant ou jamais !

Il a été recruté par le Club de Bruges pour plusieurs millions, mais il n'a pas encore montré ce qu'on attendait de lui. Et en Espagne, cela ne se passe pas vraiment mieux. Quel avenir pour Roman Yaremchuk ?

Le Club de Bruges a payé pas moins de 17 millions d'euros pour Roman Yaremchuk l'année dernière, mais il a presté bien en deçà des attentes avec les Blauw & Zwart. En 27 matchs toutes compétitions confondues, il n’a inscrit que deux buts et délivré trois passes décisives.

Trop peu. C’est ainsi qu’une solution s’est présentée pour l’avant-centre ukrainien de 27 ans. Il a été prêté au club espagnol de Valence, mais il n'y a pas non plus impressionné jusqu'à présent. Au contraire.

Cette saison, il a marqué quatre buts lors des tours préliminaires de Conference League pour le Club de Bruges contre le KA Akureyri, mais il n'a pas encore réussi à faire trembler les filets pour son club espagnol. Mais il n'a pas eu beaucoup d'occasions de le faire.

Il a actuellement joué 167 minutes en Liga et 87 minutes en Copa Del Rey sur un total de huit matches. Il y a donc de plus en plus de chances que Valence veuille se débarrasser de Yaremchuk plus tôt que prévu.

Bouée de sauvetage italienne ?

Normalement, il était loué pour une saison puis retournait au Jan Breydel, où il est sous contrat jusqu'en juin 2026. Toutefois, dans les circonstances actuelles, il pourrait devoir rentrer en Belgique dès janvier.

Selon Transfermarkt, l'attaquant a vu sa valeur marchande chuter de 17,5 millions d'euros à environ 4 millions d'euros au cours des deux dernières années. Des sources italiennes rapportent désormais qu'un candidat pourrait avoir émergé à Bologne.

Au sein du club italien, il aurait la concurrence de l'ancien attaquant d'Anderlecht Joshua Zirkzee. Cela semble être une nouvelle voie, à moins que Ronny Deila ne juge que, compte tenu du malaise des attaquants actuels Thiago et Jutgla, il pourrait vouloir donner une seconde chance à Yaremchuk.