Les croustillantes révélations sur un joueur d'Anderlecht : "Prometteur, lui ?!"

Killian Sardella est désormais devenu un pion très important au sein du Sporting d'Anderlecht. Mais son chemin fut parsemé d'embûches. Dans un podcast publié sur Play Sports, la maman du joueur a avoué ne pas totalement croire en ses chances de réussite à l'époque.

Dans le podcast "Mauve", la maman de Killian Sardella s'est confiée sur la progression de son fils. Elle s'est d'abord étonnée de le voir récolter autant de cartons jaunes. "C'est quoi ces cartons jaunes ? Tu as déjà trois cartons jaunes ? Tu n'as jamais eu autant de cartons jaunes. Arrête, hein !"

"Je me souviens que lorsqu'il était plus jeune, il a terminé la saison sans aucun carton. Quand il était jeune, on l'appelait M. Propre. Il jouait en blanc et n'était jamais sale."

Kindermans a vu quelque chose en Sardella

Sardella a également joué en jeunes à Wemmel, où il a été remarqué par les Mauves et Blancs. "Il était très souvent malade. Et le pédiatre a dit qu'il devait faire un sport de plein air. Nous l'avons laissé jouer au football et un jour, on nous a dit qu'Anderlecht était intéressé. Je me suis dit : ' 'Quoi, en lui ?' J'ai pensé : 'En lui ?' "

Jean Kindermans, ancien directeur de la formation à Anderlecht, a en effet vu quelque chose de prometteur en Sardella. "Je me suis assis dans le bureau de Kindermans et je me suis dit : 'Qu'est-ce que ce type me dit ? Il (Killian) est prometteur. Prometteur en quoi ? Mais maintenant, je suis très intéressée. Je regarde vraiment tout ce qu'il se passe", a continué la maman de Kilian Sardella.