"Quand je suis sorti, j'ai pleuré" : Thibaut Courtois revient sur l'entraînement qui a tout fait basculer

Voilà plus de trois mois que Thibaut Courtois est sur la touche. Son retour à la compétition n'est pas encore pour tout de suite.

Le 10 août dernier, Thibaut Courtois se blessait gravement à l'entraînement du Real Madrid. Touché aux ligaments du genou gauche, il s'est rapidement fait opérer et fait face à la lente revalidation.

Il se souvient de cette journée où tout a basculé : "J’étais encore à l’intérieur de la salle où j'ai passé le scan, mais ils avaient déjà dit à ma femme et à la physio ce qui se passait. Quand je suis sorti, j’ai pleuré. Mais ensuite, vous ressentez l’amour des gens et vous commencez à voir tout de façon plus positive" se souvient-il pour Het Laatste Nieuws.

Le Real Madrid et les Diables Rouges devront patienter

Courtois a rapidement fait contre mauvaise fortune bon coeur : "Je passe plus d’heures à m’entraîner, mais je peux aussi être plus avec mes enfants et Mishel. La blessure m’a appris à voir les choses sous un angle différent. J’aime le football et cela me manque, mais il y a d’autres choses que j’aime faire".

Le Diable Rouge en profite même pour se projeter pour son après-carrière, dans un rôle d'entraîneur : "Je me vois coacher une équipe de jeunes plutôt qu’une première équipe. C’est trop de pression et trop de temps loin de chez moi. Je pense que Mishel me jetterait dehors" rigole-t-il. Pas de rôle d'adjoint de Domenico Tedesco à priori.