📷 Voici à quoi pourrait ressembler le maillot des Diables à l'Euro 2024

Après sa large victoire contre l'Azerbaïdjan, la Belgique a officiellement assuré la première place de son groupe de qualification ainsi que sa présence dans le pot 1 à l'Euro 2024.

Pas aussi attendus que les années précédentes, les Diables auront une belle carte à jouer. Avec moins de pression, la nouvelle génération peut accomplir de grandes choses, mais se satisfera déjà peut-être d'une place d'honneur pour son premier grand tournoi.

Si les joueurs de Domenico Tedesco connaîtront leurs adversaires en poules à partir du 2 décembre prochain, voici à quoi pourrait ressembler le maillot porté à partir du 14 juin prochain jusqu'à, on l'espère, le 14 juillet.

🇧🇪👕| Here’s what the Belgium jersey could look lIke for #EURO2024, what do you think? đź‘€



