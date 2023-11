Riemer et Fredberg fortement critiqués pour leur choix : "Les meilleurs ne jouent pas toujours à Anderlecht"

Hendrik Van Crombrugge est un homme de principes. Il a quitté Anderlecht l'été passé après une fin de parcours passée sur le banc. Maxime Dupé était censé lui succéder, mais cela ne s'est pas passé comme prévu...

A Anderlecht, Hendrik Van Crombrugge a été écarté au profit de Bart Verbruggen et a estimé que son histoire avec les Mauves et Blancs était terminée. Mais il pense aussi que la façon dont Maxime Dupé, celui qui était censé être son successeur, a été traité est incorrecte.

"Je pense que lui, on lui a fait un coup bien pire qu’à moi… Maxime porte bien son nom, il est vraiment le dupe de l’histoire et il ne mérite pas cela. Il a fait ses matches... mais le jour où Kasper Schmeichel est arrivé, on a bien compris qu’il devait jouer et que ce combat était perdu d’avance pour Dupé", a expliqué Van Crombrugge dans une interview accordée à la RTBF.

"Dans un club comme Anderlecht, le nom ou le contrat ne devraient pas peser : ce sont toujours les onze meilleurs qui doivent jouer. Et je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas… "