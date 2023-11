🎥 "Je ne réalise pas" : une grande première pour Youssuf Sylla, nouvelle incarnation du Felice Time

Youssuf Sylla a offert la victoire à Charleroi contre Westerlo. Un but qui signifie beaucoup pour l'attaquant zébré.

A 20 ans, Youssuf Sylla a goûté pour la première fois à l'ivresse d'offrir les trois points aux siens dans le temps additionnel. Comme à la belle époque de Charleroi, il a alors vu une montagne de joueurs fondre sur lui pour célébrer comme il se doit ce but tombé dans le Mazzu time.

Le crâne de Youssuf Sylla (2002 et U21🇧đŸ‡Ș) pour son premier but professionnel !!! pic.twitter.com/yIKv78K4Mm — Prospect Belgium 🇧đŸ‡Ș (@ProspectBelgium) November 25, 2023

Un sentiment qu'il n'oubliera pas de sitôt : "Je ne réalise pas encore. C’est un rêve d’enfance. Mon objectif cette saison ? Disputer autant de minutes et marquer autant de buts que possible" déclare le héros du jour à Sporza.

L'attaquant de Charleroi et de l'équipe U21 belge s'était montré en préparation estivale. Evoluant régulièrement avec les Zebras Elites en Nationale 1, celui qui a fréquenté les centres de formation du Standard, de Torino et de Zulte Waregem était de plus en plus souvent appelé à la rescousse par Felice Mazzu. Jusqu'à cette quatrième montée au jeu en D1A.