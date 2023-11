"Bernd Thijs ? Nous avons aussi évoqué cette opportunité"

Bernd Thijs a fêté son premier match comme T2 du Standard par une victoire contre Genk. Des Limbourgeois chez qui son nom a déjà été évoqué par le passé.

Joueur du Standard de 1995 à 1999, Dimitri De Condé a retrouvé Sclessin, terre maudite pour le Racing Genk depuis des années. Sur le banc des Rouches, il a également recroisé Bernd Thijs, son coéquipier pendant quatre ans en bords de Meuse.

"Content de le revoir. J’ai de bons souvenirs avec Stijn Haeldermans, Peter Maes et Bernd. On était la voiture des Limbourgeois et on faisait les trajets vers le Standard ensemble. Il était déjà très têtu malgré son jeune âge (rires). Il se disputait souvent à Peter Maes, qui lui disait qu’il n’y arriverait jamais, avec son caractère" se souvient-il pour la Dernière Heure.

Les deux hommes ont même failli se retrouver à Genk : "Nous avons aussi évoqué cette opportunité, notamment à l’époque où on a discuté avec Besnik Hasi. On a déjà réfléchi à Bernd à quelques reprises, il a l’ADN de Genk, aussi".