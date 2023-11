Le RWDM enrage sur l'arbitrage : "Il doit gérer le match, pas nous punir !"

Le RSC Anderlecht s'est imposé en fin de rencontre face au RWDM (2-1). Les Molenbeekois ne sont pas content quant à certaines décisions arbitrales.

En après-match, le défenseur central du RWDM William Klaus n'a pas caché sa déception. "Nous avons marqué le premier but. Nous avons bien défendu en première mi-temps, malgré le fait qu'Anderlecht a eu beaucoup d'occasions."

Klaus n'a ensuite pas hésité à critiquer l'arbitrage : "Je ne sais pas si l'arbitre était fâché contre nous, mais il a un peu changé la rencontre ! Sur le penalty ? Pour moi, il ne doit pas siffler sur cette phase-là. Je ne sais pas ce que l'arbitre a vu."

Le RWDM s'est retrouvé reduit à 10 en fin de match, suite à une deuxième carte jaune pour Camara. "Quand on est réduit à 10, cela devient dur. La première carte jaune du match est après, quoi, 33 secondes !? L'arbitre doit gérer le match, pas nous punir !"

Claudio Caçapa (RWDM) sur l'arbitrage

Claudio Caçapa, le coach du RWDM, n'était lui non plus pas d'accord avec la décision de siffler penalty. "Oui, il y a contact. Mais le joueur touche le ballon en premier. On n'applique plus cette règle aujourd'hui. Il faut essayer d'oublier cela le plus vite possible !"