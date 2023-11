Une nouvelle concurrence s'est installée au Standard, et pas uniquement en défense

Ce samedi, le Standard a repris sa marche en avant en battant Genk, et ce deux semaines après la grosse claque reçue sur la pelouse du champion en titre. Et cette rencontre face aux Limbourgeois pourraient tout changer.

Avant de recevoir Genk, Carl Hoefkens et son staff étaient face à un problème de taille : Vanheusden était suspendu et Bokadi devait aussi faire l'impasse, blessé. Du coup, Noubi était réquisitionné au SL16 FC pour être aligné en poste de défenseur central droit, aux côtés de Laifis et de Ngoy.

Au final, ce fut une réussite pour tout le monde, vu que le trio n'a pas été beaucoup mis en difficultés, malgré une première période en demi-teinte de Laifis. Comme le dit Carl Hoefkens après la rencontre en conférence de presse : "Si Lucas Noubi peut prester de cette façon dans un match contre un tel adversaire avec autant de pression, il peut le faire plus souvent".

Voilà qui ajoute donc de la concurrence pour les positions défensives. Entre les trois alignés ce samedi et les deux absents, voilà 5 joueurs pour deux places et clairement, cette abondance de biens est une bonne chose pour le Standard. Mais elle ne concerne pas uniquement que ces trois positions.

Isaac Price a en effet été aligné au poste de "piston" droit, Canak en position de "piston" gauche. Et si le Standard n'a pas encaissé, c'est aussi grâce au travail des deux hommes qui n'ont pas laissé d'espaces dans leur dos et ont permis de conserver le zéro derrière. Enfin, offensivement, et même s'il est passé à côté de son match, Djenepo a apporté une autre solution aux côtés de Kanga.

Quand une équipe change, que le résultat et la prestation sont au rendez-vous, tout cela donne des idées au coach pour le futur et forcément cela apporte de la concurrence. Et le Standard en avait besoin. Il faudra prouver, dans une semaine, sur la pelouse du Club de Bruges, que tout cela n'était pas un accident.