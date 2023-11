Burnley a concédé une nouvelle défaite, samedi après-midi, contre West Ham. Et la pression monte sur les épaules de Vincent Kompany, qui ne parvient pas à trouver la formule gagnante en Premier League.

Pour la BBC, Ian Wright et Alan Shearer, deux légendes de la Premier League, se sont penchés sur la situation délicate de Burnley, qui, après 13 journées de championnat, pointe à la dernière place avec quatre petits points au compteur.

Et les deux anciens joueurs n'ont pas été tendres avec Vincent Kompany. "Il est temps qu'il montre qu'il a gagné en maturité et qu'il apprend de ses erreurs. L'an dernier, le jeu développé par son équipe a fait sensation en Championship, mais maintenant, Burnley a surtout besoin de points. Et Vincent Kompany a besoin d'un plan B."

Lanterne rouge de Premier League, Burnley a déjà cinq points de retard sur le premier non-relégable, Luton Twon. Le temps presse donc pour Vincent Kompany et ses Clarets et le match de la semaine prochaine contre Sheffield United, autre club impliqué dans la lutte pour le maintien, sera capital.