De Bleeckere juge l'action litigieuse du week-end : "La nuance est très importante"

Frank De Bleeckere, au nom du Département d'Arbitrage, a examiné la phase du penalty entre le RSC Anderlecht et le RWDM. Selon De Bleeckere, il s'agit d'un penalty justifié.

Anderlecht a obtenu un penalty à la 71e minute après que Makhtar Gueye ait bloqué le tir de Thomas Delaney avec le pied tendu. Anders Dreyer a égalisé depuis le penalty, et finalement, Anderlecht a remporté le match 2-1.

De Bleeckere revient sur la phase du penalty entre Anderlecht et le RWDM. 'En direct, c'est très difficile à voir, cela va très vite, très difficile à percevoir. C'est aussi une situation que la VAR va naturellement vérifier. Et ensuite, on a vu que Gueye tentait d'atteindre le ballon avec le pied tendu', explique De Bleeckere via DAZN. De Bleeckere explique pourquoi c'était une faute de Gueye. 'Il est en fait en retard, car il touche le ballon lorsque le pied de Delaney l'a déjà quitté, avant le tir vers le but. Ensuite, il touche brièvement le ballon, mais ensuite, car il est impliqué dans une manœuvre très dangereuse, il touche pleinement la cheville, voire même au-dessus de la cheville de Delaney', déclare De Bleeckere.

De Bleeckere explique le choix de la VAR de contacter l'arbitre Erik Lambrechts. 'Si vous voyez cela à l'écran, vous le montrez à l'arbitre. Et hier, vous avez également remarqué que Lambrechts n'est pas resté longtemps devant l'écran. Il a vu le contact, suffisant pour le penalty, et nous le soutenons également', affirme De Bleeckere.

Ensuite, De Bleeckere est confronté à une traduction alternative de Franky Van der Elst. Selon Van der Elst, Delaney a tiré, Gueye a bloqué le ballon, et c'est Delaney lui-même qui a heurté le pied de Gueye. De Bleeckere a réagi à cette traduction alternative de la phase du penalty entre Anderlecht et le RWDM. 'Je pense que cette nuance est très importante, ce n'est pas parce que vous touchez ou déviez le ballon brièvement qu'une faute n'est plus possible. Il a fait une action dangereuse avec le pied tendu. Avec le pied au sol et les crampons en avant, vous prenez un grand risque. Et c'est ce qui s'est passé hier. Le contact était direct sur la cheville et cela justifie très bien le penalty. Pour nous, c'est un penalty mérité', conclut De Bleeckere