Jan Vertonghen, héros d'Anderlecht : "J'ai dû le faire moi-même !"

Anderlecht a eu bien des difficultés à marquer contre le RWDM. Finalement, Luis Vazquez a fini par marquer le but libérateur (2-1). Sur une passe décisive de...Jan Vertonghen.

Vertonghen avoue s'être mis en colère contre ses coéquipiers à plusieurs reprises. "Je l'avais dit aux garçons : nous devions juste lâcher le ballon dans la surface et tirer de loin. J'ai eu l'impression que nous ne l'avons pas fait suffisamment. Ce n'est pas comme ça que nous allons marquer contre ce RWDM. Mais en fin de compte, le soulagement a été grand", a déclaré Vertonghen.

Le capitaine n'est pas en reste. Vertonghen a délivré la passe décisive et a levé les bras en l'air après son geste. Comme pour dire : "Regardez, c'est comme ça qu'on fait". "J'ai joué pas mal de matches en tant qu'arrière gauche et ça m'a été utile", a-t-il déclaré avec un clin d'œil. "Ce ballon devait arriver au second poteau. Comme il n'y parvenait pas, je l'ai fait moi-même", dit-il en riant.

Le RWDM s'est révélé être un adversaire bien plus coriace que prévu. "Ils ont défendu comme un seul homme. Il faut alors jouer plus directement et ne pas trop chipoter. Nous aurions pu faire mieux."