Même les joueurs du RWDM l'admettent : "Gagner contre Anderlecht ? Ç'aurait été un hold-up !"

Le RWDM a failli voir son plan fonctionner ce dimanche. Face à un RSC Anderlecht bien plus fort, les Molenbeekois ont su pendant longtemps se reposer sur une défense et un Theo Defourny impeccables, avant de s'effondrer en fin de match.

"On a vraiment joué ce derby. Les deux équipes avaient envie", a commencé le gardien et capitaine du RWDM Theo Defourny au micro d'Eleven/DAZN après la rencontre.

Defourny savait pourtant que pour accrocher un résultat ce dimanche face à Anderlecht, il fallait faire le gros dos...pendant les 90 minutes. "Les deux équipes se sont battues avec leurs armes. On n'était pas loin du hold up (sic)."

"On a eu une occasion sur le match et on la met au fond. A part ça, et le coup franc de Xavier (Mercier), on n'a plus rien eu après. On a bien défendu, on a été solidaires. On va se baser sur ce qu'on a fait de bien."