Une initiative jamais vue en Europe pour le déplacement de l'Union Saint-Gilloise à Toulouse

L'Union Saint-Gilloise se déplace à Toulouse ce jeudi. Un trajet que les Saint-Gillois effectueront grâce à une innovation écologique.

Demain, l'Union Saint-Gilloise embarquera en destination de Toulouse pour un match crucial en Europa League (les Français comptent trois points d'avance pour la deuxième place du groupe). Quel que soit l'issue de la rencontre, les Unionistes auront en tout cas marqué des points en dehors du terrain.

Le club a en effet annoncé sur ses réseaux sociaux un accord avec Brussels Airlines pour l'utilisation du Sustainable Aviation Fuel, un carburant plus durable qui peut réduire les émissions de CO2 jusqu’à 80 %. Une grande première à l'échelle européenne.

"Notre club est synonyme de connexion avec notre communauté locale et de recherche constante de la solution la plus durable et écologique. Nous voulons voyager en Europe de la manière la plus efficace et la plus écologique possible" déclare Victor Pensis, directeur commercial du club.

Si l'écologie voudrait y voir le dernier vol de la saison unioniste, le football belge ne serait pas contre une prolongation de l'aventure européenne du club.