📷 "Écœurant !" : l'Angleterre crie au vol après une décision arbitrale en faveur du PSG contre Newcastle

Le Paris Saint-Germain a bien failli réaliser une très mauvaise opération ce mardi soir face à Newcastle. Les Parisiens ont été sauvés par un penalty de Kylian Mbappé.

Le souci ? C'est que sur la phase sur laquelle est accordé le penalty - dans les arrêts de jeu de la rencontre -, le ballon heurte d'abord le corps du joueur de Newcastle Livramento avant de toucher son bras.

En Angleterre, on se réveille avec une très vilaine gueule de bois, avec l'impression d'avoir été floué par l'arbitrage et le VAR.

"Les Toons volés à Paris. Un joueur doit-il vraiment être pénalisé lorsqu'un ballon rebondit sur son propre corps et monte sur son bras?", s'exclame le Daily Mail. "La fin de match a été la plus écœurante possible", regrette The Sun.

Alan Shearer, légende absolue des Magpies, s'est exprimé avec ces mots très explicites : "Faites moi une p***in de faveur. C'est de la mer*e #VAR".

Do me a fucking favour man. What a load of shit. #VAR — Alan Shearer (@alanshearer) November 28, 2023

Eddie Howe, coach de Newcastle, estimait également avoir été floué par l'arbitrage. "Un sentiment d’injustice? Oui. Selon moi ce n’était pas une bonne décision. Il y a tellement de choses à prendre en compte sur cette action-là. La vitesse, déjà…"

"C’est cliché mais si vous regardez l’image au ralenti, c’est différent d’à vitesse réelle. Ce n’est pas une vraie main, il était en train de courir. C’est frustrant pour nous, parce qu’on sait le temps qu’il restait dans la rencontre…"