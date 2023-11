Eden Hazard et Kevin De Bruyne ont dominé le football de la dernière décennie : voici pourquoi

Coéquipiers chez les Diables Rouges, adversaires lorsqu'ils terrorisaient les défenses de Premier League, Eden Hazard et Kevin De Bruyne font sans conteste partie des plus grands représentants de la génération dorée du football belge.

Leur palmarès est impressionnant, et leur empreinte restera à jamais marquée dans l'histoire du football. La preuve ? Cette information du statisticien Opta, qui classe les deux Belges dans le top 10 des joueurs ayant crée le plus de chances sur les 10 dernières années.

Eden Hazard est tout simplement premier de ce classement, tandis que De Bruyne le suit de près, se classant à la troisième place. La très très grande classe...ou mieux : la classe mondiale.

1-10 - Most chances created in open play per 90 minutes in Europe's big five leagues across the last 10 seasons (100+ starts):



2.6 - Eden Hazard

2.5 - Thomas Müller

2.5 - Kevin De Bruyne

2.4 - Mesut Özil

2.3 - Neymar

2.3 - Marek Hamsík

2.3 - Lorenzo Insigne

2.2 - Lionel Messi… pic.twitter.com/h4MVGO0M0V