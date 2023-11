Kevin De Bruyne, les dessous de sa longue rééducation

Kevin De Bruyne n'a plus mis les pieds sur un terrain de football depuis le mois d'août. Le joueur de Manchester City a récemment annoncé qu'il comptait revenir "peu de temps après le Nouvel An".

Dans la foulée de cette déclaration de la part de son joueur, Pep Guardiola a semblé être assez confiant, bien que la santé physique optimale de De Bruyne reste bien entendu la clé.

"S’il a dit qu’il revenait en janvier, alors ce sera en janvier. Il n’a plus 21 ans, le temps passe, malheureusement. Il est blessé et doit bien récupérer, bien se préparer. On ne s’attend pas à ce que tout soit parfait après une semaine", avait déclaré Guardiola.

De Bruyne ne voit donc pas encore le bout du tunnel. Contacté par le Nieuwsblad, Lieven Maesschalck, le kiné du Diable Rouge, a livré les dessous de sa rééducation.

"J’étais présent lors de son opération. La qualité de la blessure n’était pas idéale, il avait déjà subi quelques déchirures musculaires et les cicatrices n’ont pas aidé. Il a donc fallu tout remettre en place. Sa récupération se passe bien, il est complètement dans les temps. Vous savez, pour ce genre de blessures, la récupération est vraiment la clé. Et certains récupèrent plus vite que d’autres. Mais, dans tous les cas, cette étape est particulièrement importante pour ne pas que ses ischio-jambiers soient son point faible pour la suite de sa carrière."