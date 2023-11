Voici ce qu'il manque à Trossard pour égaler un ancien esthète d'Arsenal

Leandro Trossard est devenu un joueur très important depuis son arrivée à Arsenal. A un point où il désormais comparé à un ancien esthète du club, Santi Cazorla.

Leandro Trossard offre un problème de luxe à son coach, Mikel Arteta. Arrivé l'été dernier avec l'étoffe d'un potentlel remplaçant/supersub, le Belge postule désormais très sérieusement au poste de titulaire. En témoignent ses 6 buts et 2 assists en 15 matchs (8 titularisations).

En conférence de presse, Arteta a été questionné sur la ressemblance entre Trossard et Santi Cazorla. Selon lui, il ne manque qu'une chose sur laquelle Trossard doit progresser pour égaler l'Espagnol. "J'ai besoin de voir Leandro tirer un corner du pied gauche. S'il le fait, peut-être ! Il est tellement bon, mais Santi avait quelque chose de spécial."

Trossard a également évoqué ce besoin d'être performant des deux pieds. "Je m'y entraîne depuis que j'ai commencé à jouer au football à l'âge de sept ou huit ans. Je m'en suis rendu compte à l'âge de 16 ans, lorsque j'ai intégré l'équipe première (à Genk) et que j'ai réalisé que je devais m'améliorer dans ce domaine pour progresser dans mon jeu. Cela me rend imprévisible."