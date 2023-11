Les adieux émouvants de Marouane Fellaini

Marouane Fellaini a disputé ses dernières minutes sous le maillot du Shandong Taishan. L'occasion de dire au revoir au championnat chinois.

Samedi dernier, Marouane Fellaini a disputé son dernier match avec le Shandong Taishan. Une finale de Coupe perdue contre le Shenhua Shangaï qui a un peu gâché les adieux. Big Mo a donc choisi d'exprimer sa gratitude envers le club sur Instagram.

Il remercie tout le monde pour cette aventure de 5 ans : "C’est un moment émouvant pour moi car le temps est venu de dire au revoir. C’est avec la douleur au cœur que je dis au revoir à la Chine, à la ville de Jinan, au grand club du Shandong Taishan, à son président, aux entraîneurs, au personnel, à mes coéquipiers et, enfin et surtout, à nos fantastiques supporters".

Quelle destination pour Marouane Fellaini ?

L'ancien Diable Rouge n'en gardera que des bons souvenirs : "Pendant ces cinq années, j’ai vécu certains des meilleurs moments de ma vie professionnelle. Nous avons remporté tant de trophées. Je suis fier d’avoir pu contribuer à ces succès qui ont donné tant de joie à tous nos supporters. Je n’oublierai jamais ces moments incroyables”.

Avant de conclure : "Je suis également très heureux et honoré d’avoir découvert la Chine et sa culture étonnante. Mes années ici ont été parmi les meilleures de ma vie. Je porterai toujours la Chine et notre club légendaire dans mon cœur et je continuerai à suivre de près les futurs succès du club". Marouane Fellaini ne prendra pas encore sa retraite, ne fermant aucune porte pour son ultime challenge.