Qu'attend encore Brian Riemer d'Alexis Flips ? Deux Mauves doivent servir d'exemples

Alexis Flips ne vit pas des moments faciles à Anderlecht. Mais Brian Riemer continue de croire en lui.

Dés ses premières minutes avec Anderlecht, Alexis Flips avait démontré une facilité certaine balle au pied. Mais comme pour son compatriote Maxime Dupé, la suite du mercato mauve a eu raison de sa place dans le onze de base, sans compter l'éclosion de Théo Leoni et Mario Stroeykens qui évoluent également dans sa zone d'influence.

Contre le RWDM, Flips a profité du forfait de Thorgan Hazard pour débuter sur la gauche. Un rôle qui ne lui a pas forcément souri, l'ancien de Reims étant plus incisif dans l'axe.

Stroeykens plutôt que Flips à Westerlo

Avant de se déplacer à Westerlo, Brian Riemer a tenu à calmer le jeu en conférence de presse : "Bien sûr, les gens s’impatientent et certains perdent confiance en Flips, mais nous non... Il a toutes les qualités pour réussir ici à long terme. Je lui ai dit d’être détendu et de ne pas être frustré. Son temps viendra".

Le coach danois prend en exemple Stroeykens et Leoni qui ont longtemps attendu leur tour : "Eux avaient aussi besoin de temps pour s’épanouir". En l'absence de Thorgan Hazard au Kuipje, Alexis Flips recevra-t-il une nouvelle chance ou retournera-t-il sur le banc au profit de Stroeykens ?