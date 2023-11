L'offre folle refusée par Ruud Vormer du temps de sa splendeur à Bruges

Ruud Vormer a quitté le Club de Bruges par la petite porte il y a un an. Pourtant, le Néerlandais aurait pu partir plus tôt et pour un salaire...pour le moins supérieur.

Voilà six mois que Ruud Vormer évolue en D1B suite à la relégation de Zulte Waregem, qu'il avait rejoint en janvier : "Je ne pensais plus jouer en deuxième division. Mais le niveau m’a agréablement surpris" confie-t-il à Humo. D'autres équipes de D1A, dont Malines, avaient pourtant manifesté leur intérêt : "Ce n’est pas une punition de jouer pour Zulte Waregem. J'ai discuté avec Steven Defour mais c'était encore plus loin que Waregem. Je n’en avais plus envie, même si Malines aurait été un très bon club pour moi". Soucieux de ne pas trop s'éloigner de son domicile à Knokke, Vormer a donc logiquement éconduit les offres exotiques, même les plus lucratives : "J’ai eu l'occasion de signer en Arabie saoudite il y a trois ans. Je ne l’ai pas fait. Si vous allez là-bas, c'est uniquement pour l’argent. Parfois, vous devez être heureux de ce que vous avez" conclut-il. Avec en ligne de mire une remontée en D1A.





