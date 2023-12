🎥 "Tous les jours, je dois marquer !" : gigantesque frustration à l'Union

L'Union Saint-Gilloise n'est pas parvenue Ă faire mieux qu'un 0-0 sur la pelouse de Toulouse ce jeudi en Europa League.

Pourtant, les Saint-Gillois n'ont pas manqué d'occasions. Outre les deux immenses opportunités pour Mohamed Amoura, Cameron Puertas a lui aussi raté une opportunité 5 étoiles en tirant juste au-dessus en toute fin de match.

La déception du milieu de terrain suisse était perceptible dans son interview d'après-match au micro de la RTBF. "Ca va être dur de trouver les mots, mais on a fait un gros match. On a été solides. On s'est crée des réelles occasions de but."

Puertas ne se cachait pas : "cette occasion, tous les jours je dois la mettre au fond. Quand tu veux trop bien faire les choses...Je n'ai pas vraiment d'excuse. Si Toulouse a réussi à gagner face à Liverpool, pourquoi pas nous ?"