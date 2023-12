Aiden O'Neill monte en puissance avec le Standard : "Je ne sais pas si c'est un nouveau début"

Pour sa première aventure loin de son Australie natale, Aiden O'Neill a dû prendre le temps de s'adapter. Désormais, le milieu de terrain monte en puissance sous les couleurs du Standard.

Le Standard poursuit son calendrier infernal. Après la victoire contre Genk samedi dernier, les Rouches se déplacent au Club de Bruges. Une nouvelle rencontre difficile, qu'a préfacé Aiden O'Neill en conférence de presse.

"C’est un autre gros match, nous sommes très excités. Nous voulons y aller et réaliser une belle performance. La victoire de la semaine dernière était importante pour nous. L’ambiance était incroyable et notre performance était très bonne."

Titulaire en début de saison, l'Australien a rallié le banc après la fin de mercato du Standard. Mais avec les absences, l'Australien était titulaire contre le Racing Genk et a livré une belle prestation. Suffisant pour retrouver sa place dans le 11 ?

© photonews

"Je ne suis pas sûr que ça soit un nouveau début. C’est très bon d’avoir cette concurrence, je dois me battre pour ma place. J’ai réagi de manière professionnelle quand je suis retourné sur le banc, je me suis battu pour revenir."

Souvent, c'est lors de ses montées au jeu qu'Aiden O'Neill livre les meilleures impressions. Le milieu de terrain sait particulièrement profiter de la fatigue chez ses adversaires pour imprimer son rythme dans le cœur du jeu.

"Quand tu entres, tu veux montrer que tu es prêt à commencer et à bien jouer. Je me sens bien adapté au championnat, j’apprécie vraiment le club et la ville. Le championnat m'a surpris, dans sa vitesse d'exécution. J'ai voyagé près d'un jour entier pour venir, je ne connaissais personne et il s'agit de ma première aventure si loin de chez moi. J'ai mis quelque temps à m'adapter, mais je suis très heureux d'être ici" a conclu l'Australien.