Anthony Moris, amer : "Toulouse n'a rien crée..."

L'Union Saint-Gilloise avait besoin d'une victoire face à Toulouse ce jeudi, mais les coéquipiers d'Anthony Moris ont manqué d'efficacité.

Après ce match nul (0-0), la situation est assez compliquée pour l'Union. Avec 5 points et 3e de leur groupe, ils doivent espérer battre Liverpool à la dernière journée et compter dans le même temps sur une défaite de Toulouse face au LASK. Sinon, ce sera les barrages de la Conference League.

Dans sa réaction d'après-le gardien de l'USG Anthony Moris expliquait ressentir un "double sentiment". Les Bruxellois ont en effet eu les occasions nécessaires pour gagner ce match.

"Je vais retenir le positif : ça fait longtemps qu’on avait plus contrôlé, maîtrisé un match de cette façon-là, parce que je pense que Toulouse n’a rien créé aujourd’hui. On a commencé le match par bon bout, c’était un peu ce qui nous manquait ces dernières semaines. Il faut s’appuyer là-dessus pour la suite."

Moris était conscient que les chances de l'USG dans la suite cette Europa League se sont considérablement réduites. "Je pense qu’on aura des regrets, car les plus grosses occasions étaient pour nous. On avait à coeur de gagner ce match, malheureusement, on n’a pas réussi à le faire."