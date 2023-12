Au bord de l'élimination en Europa League, l'Union peut nourrir des regrets : "Ils se sont foirés !"

Face à Toulouse, l'Union Saint-Gilloise n'est parvenue à ne ramener qu'un point (0-0). Un résultat qui place les Unionistes au bord de l'élimination en Europa League.

Pour rester en Europa League, l'Union devra battre Liverpool et espérer dans le même temps une victoire du LASK Linz face à Toulouse. Si les Unionistes ont manqué de grosses occasions ce jeudi et auraient dû gagner avec un peu plus d'efficacité et de chance, ils peuvent aussi s'en vouloir pour leurs précédents résultats dans cette phase de poules.

Sur le plateau de la RTBF après le match de ce jeudi, Alexandre Teklak regrettait les points perdus par les Unionistes dans les premiers matchs de cette Europa League. "Ils sont passés à côté lors du match aller contre Toulouse (à Anderlecht, nda). Si tu vas chercher un match nul à Toulouse, à ce moment-ci de la compétition, c'est bien dans l'absolu."

"Le problème, c'est que lors du match aller contre Toulouse ils se sont foirés (sic) en première mi-temps. Ils ont perdu des points importants." A cela, il faut ajouter la défaite contre le LASK en Autriche, où les hommes d'Alexander Blessin se sont complètement effondrés (3-0).