"Comment va-t-on faire pour gagner des matchs ?" : les sérieux doutes d'un renfort de l'Union à son arrivée

L'Union Saint-Gilloise est à nouveau première du championnat. Pourtant, la reprise n'était pas forcément évidente avec les nombreux départs.

Comment revenir aussi fort après le départ de nombreux joueurs phares dans chaque ligne ? C'est la question que beaucoup se sont posés en voyant le bon début de saison de l'Union Saint-Gilloise.

Anthony Moris y apporte sa réponse : "Je le dis après coup, mais l'intelligence du club a été de tout renouveler, de repartir avec des joueurs qui avaient vraiment envie, de ne pas retenir ceux qui avaient des envies d'ailleurs. L'une des qualités du club est l'anticipation. Dès les mois de février, mars, on croisait des futures recrues dans les couloirs, l'après était déjà préparé" analyse le gardien pour Eleven.

Le retour de l'Union au premier plan

Mais l'intersaison n'a pas été si sereine pour autant, notamment lorsque le groupe de joueur était extrêmement restreint et qu'Alexander Blessin n'était pas encore arrivé : "Ceux qui ont le plus paniqué, ce sont les joueurs. On se demandait comment on allait jouer, avec qui".

L'international luxembourgeois se remémore une scène bien particulière : "Un jour, je retrouve Charles Vanhoutte dans le vestiaire, il avait opté pour le projet de l'Union et me demande : "Comment va-t-on faire pour gagner des matchs cette saison ?". Quelques mois plus tard, le calme est revenu au Parc Duden.