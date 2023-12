Gros revirement de situation pour Amadou Onana et Everton, sanctionnés de 10 points ?

Au mois de mars, les représentants d'Everton comparaissaient devant une commission spéciale. En effet, les Toffees ont enfreint les règles du fair-play financier lors de la saison 2021-2022 et ont reçu une déduction de 10 points.

Comme stipulé dans le règlement de la FA, un club de Premier League ne peut pas cumuler plus de 100 millions de livres de perte sur une seule saison. Ce fut le cas d'Everton, qui a compté un déficit de 124.5 millions de livres, soit près de 145 millions d'euros.

Ce vendredi, les Toffees ont annoncé sur leurs réseaux sociaux avoir fait appel de cette décision. Une commission va maintenant être constituée pour traiter de cette question.

Suite à cette perte de points, Everton est plus que jamais en danger. Le club de la Mersey est avant-dernier du championnat et ne devance que le Burnley de Vincent Kompany qui court encore après sa première victoire en championnat.

