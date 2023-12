Anderlecht symbole du mariage parfait entre "les mentalités danoise et belge"

Anderlecht est pratiquement imbattable face aux équipes du ventre mou avec un 28 sur 30 dans ces rencontres. Les Mauves peuvent remercier leur connexion danoise.

Les quatre Danois du Sporting d'Anderlecht sont des valeurs sûres, ajoutez un Suédois et six Belges et vous semblez avoir la recette du succès. Les Danois ont déjà marqué 20 des 32 buts bruxellois : 10 pour Dolberg, 9 pour Dreyer et, depuis hier, un pour Delaney.

Cela représente 62,5 % de la production offensive. Et les donneurs d'assists sont souvent des garçons de Neerpede. Stroeykens (3) et Sardella (4) l'ont encore montré contre Westerlo sur les deux premiers buts. Avec Leoni (6), le trio a déjà assisté 13 buts.

Entre les Scandinaves et les Belges, c'est le déclic, sur le terrain comme en dehors. "Bien sûr, les Danois sont très proches", explique Brian Riemer. "Ils s'assoient parfois ensemble lorsque nous mangeons, mais il y a aussi régulièrement une table Neerpede ou une table avec des Africains ou des Sud-Américains."

"Ce n'est pas grave. L'important, c'est que dans le bus, à l'entraînement, à la table de ping-pong... tout le monde se mélange. En tant qu'entraîneur, je ne dois rien forcer", a-t-il ajouté

La dynamique du noyau d'Anderlecht est forte

Kasper Dolberg ne s'est pas autant amusé depuis des années et se complaît dans le respect que lui témoignent les jeunes du noyau A. Dreyer s'est lié d'amitié avec des gars de l'équipe comme Leoni et Raman. Delaney se sent à l'aise parmi des gars d'expérience comme Vertonghen et Rits. Tout se passe bien.

"La mentalité scandinave se marie bien avec la mentalité belge", ajoute Riemer. "L'engagement, le zèle, la vision de la vie. Cela nous permet, à nous Danois, de nous intégrer rapidement dans ce pays. La dynamique est forte et les gars prennent soin les uns des autres."