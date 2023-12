Plus fort que la neige et que Malines

STVV a enfin retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant ce dimanche sur la pelouse de Malines. C'est une première défaite pour Besnik Hasi.

Au cœur du Jupiler Pro League, le KV Mechelen recevait le STVV. Deux équipes se tenant étroitement au classement et cherchant à tirer leur épingle du jeu. Cette stratégie était claire du côté du STVV, qui a entamé la rencontre de manière convaincante.

À peine cinq minutes de jeu se sont écoulées que les visiteurs ont déjà pu exulter. Qui d'autre que le meilleur buteur Aboubakary Koita pouvait inscrire son onzième but de la saison ? Après avoir vu sa première tentative sur coup franc contrée, il a laissé Gaëtan Coucke sans réaction lors de sa deuxième occasion.

Le KV Mechelen a tenté de répliquer, mais percer la défense jeune des canaris s'est avéré difficile. C'est le STVV qui a su concrétiser. Une fois de plus, Koita s'est montré menaçant. L'attaquant a trouvé le poteau, avant qu'Ito ne porte le score à 0-2 juste avant la mi-temps. Même en seconde période, le STVV est resté maître du jeu et a même revendiqué lentement une troisième réalisation. Celle-ci ne s'est pas concrétisée dans l'immédiat, et les conditions de jeu se sont compliquées avec la neige persistante à Mechelen. Aucun but supplémentaire n'a été marqué.

Cette victoire propulse le STVV devant le Standard à la huitième place, à trois points seulement du sixième, le KRC Genk. Le KV Mechelen compte quant à lui quatre points de moins que le STVV et se trouve à la dixième position.