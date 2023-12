L'Espagne est folle dingue d'un jeune Diable Rouge

Ses performances, tant en club qu'avec les Diables Rouges, pourraient lui ouvrir les portes d'un très grand championnat.

Les performances du PSV, en particulier celles de Johan Bakayoko, attirent également l'attention à l'étranger. Le jeune Belge de vingt ans est qualifié par le Diario AS de "sensation, un joueur plaisant à regarder comme peu en Europe".

"Le nouveau Doku est arrivé", titre l'article. Le journal sportif espagnol observe la domination continue du PSV en Eredivisie. "Même le champion actuel n'a pas pu arrêter les joueurs du PSV. Dans cette équipe formidable, les noms de Noa Lang, Ismael Saibari et Joey Veerman se distinguent, mais il y a un facteur qui se démarque, qui est différent. Il est l'une des clés du succès de l'équipe de Peter Bosz", souligne-t-il en parlant de Bakayoko.

"Le jeune ailier de vingt ans, gaucher, impressionne par ses longues enjambées caractéristiques et avec une confiance en soi que peu démontrent. Il crée constamment des opportunités dangereuses", s'enthousiasme AS à propos de l'attaquant du PSV, qualifié de "double" de son compatriote Jérémy Doku. "L'autre Belge est une révélation cette saison à Manchester City. Les similitudes sont indéniables. Tous deux créent des opportunités pour leur équipe comme personne d'autre. Leur façon de courir et leur style de dribble joyeux créent l'illusion, même si l'un mesure six centimètres de plus."