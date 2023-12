Enorme polémique autour des Red Flames après leur match face aux Pays-Bas

Victoire 4-0 face à la Belgique et qualification in extremis des Pays-Bas pour le Final Four de la Nations League féminine mardi soir. Si d'apparence rien ne choque, le score a pourtant créé la polémique.

En effet, les Néerlandaises ont décroché leur qualification à la différence de buts avec une réalisation dans les dernières secondes alors que jusque-là, ce sont les Anglaises qui étaient qualifiées après... une large victoire 6-0 face à l'Ecosse.

La polémique a surtout explosé outre-Manche après le remplacement de Nicky Evrard et ce but encaissé par Diede Lemey dans les derniers instants. Sur les réseaux sociaux, les Anglais s'enflamment et crient au scandale.

tell me this wasn’t belgium just letting them have the fourth & important goal by subbing their keeper in the last few minutes then, I dare you https://t.co/THe5KkDSeI