Courtrai envisage de rappeler une vieille connaissance pour succéder à De Boeck

Mardi, le parcours en Coupe s'est arrêtée pour KV Courtrai après une défaite 0-1 contre le RWDM. Dès le lendemain, Glen De Boeck a été démis de ses fonctions de T1.

Courtrai licencie donc son entraîneur pour la deuxième fois cette saison. Il est clair que les choses ne vont pas comme elles le devraient au sein du club. Il est grand temps de trouver un entraîneur pour le remettre sur les rails.

Et pour cela, il se pourrait que Courtrai fasse appel à un ancien de la maison. Selon Het Nieuwsblad, un retour d'Yves Vanderhaeghe serait dans les cartons. Ce dernier ayant déjà été actif au KVK en tant que T2 et T1 de 2008 à 2015.

Après des aventures à Ostende et La Gantoise, il est revenu en 2018. En 2021, il avait signé avec le Cercle de Bruges avant de retourner faire une pige aussi rapide et infructueuse de nouveau à la Côte. Récemment, il avait été remercié par le club saoudien d'Al-Faisaly malgré un bilan de six victoires, deux partages et trois défaites.