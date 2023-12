Frustré, Felice Mazzù pointe du doigt le gros problème de Charleroi

Charleroi a pris la porte en Coupe après avoir été battu par l'Antwerp. Pour Felice Mazzù, il y a une raison simple et trop redondante à cela.

Le Sporting de Charleroi ne connaîtra pas encore un succès en Coupe cette saison après avoir pris la porte en huitième de finale suite à la défaite 5-2 à l'Antwerp.

Le tenant du titre a été malmené pendant une mi-temps mais a réussi à inverser la tendance dans les vingt dernières minutes. "Je ne pense pas que le but ait tout changé. Oui ça a permis à l'Antwerp d'y croire, on a fait une bonne première mi-temps au niveau du plan de jeu et jusqu'à la 70e même en prenant deux buts. Je leur avais dit qu'à l'Antwerp la deuxième mi-temps serait très chaude", a confié Felice Mazzù à RTL après la rencontre.

Les erreurs individuelles coûtent cher à Charleroi

Mais pour l'entraîneur carolo, ses joueurs commettent toujours la même erreur depuis le début de la saison et cela commence à coûter cher : "Il ne faut pas oublier qu'à 1-2, on aurait pu faire 1-3. Il y a Daan (Heymans) qui a une grosse occasion et puis dans les vingt dernières minutes, on fait trop d'erreurs individuelles".

"C'est ce qui nous coûte des buts cette saison. Le score est forcé par rapport à ce qu'on a fait sur l'ensemble du match."