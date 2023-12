"Je n'ai plus le temps de discuter avec De Boeck"

Glen De Boeck a été limogé de son poste d'entraîneur au KV Courtrai après la défaite en coupe contre RWDM. Joseph Akpala prend temporairement les rênes et s'est exprimé à ce sujet dans les colonnes du Het Nieuwsblad.

C'est déjà la deuxième fois cette saison qu'Akpala assure l'intérim en tant qu'entraîneur. "Ce fut une semaine difficile, émotionnellement ce n'est pas facile, mais le groupe a déjà vécu cela et sait comment gérer la situation. C'est le monde du football. Ils sont capables de tourner la page."

Akpala a eu des échanges avec De Boeck juste après son licenciement. "Après son renvoi (mercredi, ndlr), j'ai encore beaucoup échangé avec Glen. Nous avons échangé des messages jusqu'à tard dans la nuit. Mais aujourd'hui (jeudi, ndlr), je n'avais plus le temps, le match est primordial maintenant."

Concernant sa durée en tant qu'entraîneur intérimaire, Akpala demeure incertain. "Je n'ai aucune garantie à ce sujet, non. Il n'y avait pas non plus de temps pour en discuter car j'ai dû immédiatement me concentrer sur le groupe de joueurs pour préparer ce match crucial (contre Westerlo, ndlr). Ce n'est pas à propos de moi maintenant, mais plutôt de l'équipe et du club. Je ne ressens pas le besoin de saisir ma chance en tant qu'entraîneur principal, cela ne m'obsède pas.