Muslic, Brugeois comblé : "J'en serai éternellement reconnaissant au club"

L'entraîneur brugeois est récompensé pour son excellent travail dans la Venise du Nord.

Miron Muslic prolonge son aventure au Jan Breydel, à la tête des Groen & Zwart. L'entraîneur a, en effet, signé jusqu'en juin 2025.

''L'année dernière, j'ai reçu ma chance en tant que T1 et j'en serai éternellement reconnaissant au Cercle. C'est pourquoi je ne veux pas être ingrat, et par loyauté et respect je veux prolonger pour au moins une année de plus", a déclaré Muslic à Het Belang van Limburg.

L'entraîneur prend beaucoup de plaisir : "C'est une expérience incroyablement enrichissante et j'ai le sentiment que mon travail ici n'est pas encore terminé", poursuit le coach.

Ce dernier ne considère pas le fait de rester au Cercle de Bruges comme un risque, au contraire : "C'est la continuation de quelque chose de beau. Nous pouvons grandir et échouer ensemble et l'échec peut survenir n'importe où, mais dans le football, il ne faut jamais avoir peur d'échouer."

Muslic et le Cercle sont classés sixièmes de Jupiler Pro League, avant de défier le champion en titre samedi.