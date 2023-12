Grand moment pour un Bruxellois de 18 ans, lancé dans le grand bain par Andrea Pirlo

Samuel Ntanda a joué ses premières minutes de la saison avec la Sampdoria. Le tout sous l'oeil attentif d'un certain Andrea Pirlo.

En s'offrant un doublé et une célébration pour le moins particulière, Sebastiano Esposito aura fait parler de lui lors de la rencontre entre la Sampdoria et Lecce en D1B. Mais côté belge, on notera surtout la montée au jeu de Samuel Ntanda, la première de la saison, lors du temps additionnel.

Ntanda est un ailier de 18 ans, né à Bruxelles et qui a effectué une partie de sa formation à Anderlecht. Il a ensuite continué son apprentissage dans les académies de Malines et de Saint-Trond. Il y a un an, il faisait le grand saut vers l'Italie.

La saison passée, le garçon avait déjà évolué trois minutes en Serie A. Mais il s'agissait du dernier match, l'équipe était déjà reléguée et le coach avait alors fait appel à des joueurs de la Primavera. Il s'agit donc d'une première dans un match à enjeu. Et si la descente en Serie B pouvait lui permettre de continuer à grapiller du temps de jeu sous les ordres d'Andrea Pirlo ?