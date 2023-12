Notre onze de la semaine illuminé par le Clasico, mais aussi par l'Union... et un invité surprise

Le Clasico marque évidemment cette équipe de la semaine, mais pas seulement. L'Union est également mise à l'honneur avec deux joueurs, tout comme La Gantoise et Malines.

Gardien de but :

Le genre de performance qu'on ne réédite que quelques fois dans une carrière. La performance de Tobe Leysen à Saint-Trond ce samedi a été phénoménale. 12 arrêts pour sauver Louvain en infériorité numérique pendant une heure, dont six frappes venant depuis l'intérieur de la surface. Héroïque Tobe Leysen (21 ans), pour son... neuvième match en équipe première, le cinquième cette saison avec OHL (4 avec Genk).

Défenseurs :

Sur son côté droit, Marlon Fossey a maltraité Augustinsson durant 90 minutes. C'est bien simple, toutes les actions offensives du Standard sont venues du côté droit. Il n'était d'ailleurs par surprenant de voir l'Américain passeur décisif sur le but de Kawabe. Une performance entachée d'un penalty concédé en fin de match, mais Fossey est de retour à son meilleur niveau après plusieurs semaines difficiles.

En défense centrale, Jordan Torunarigha s'est montré intransigeant avec La Gantoise. Le Nigérian a stoppé toutes les seules possibilités créées par le RWDM. Pour l'épauler, le Malinois Elias Cobbaut, auteur d'une solide prestation derrière les casernes, pour maintenir le partage contre le Club de Bruges. Un autre Malinois prend place sur le côté gauche, Daam Foulon. Excellent, lui aussi, contre Bruges.

© photonews

Milieux de terrain

La Gantoise a brillé sur tous les plans contre le promu. Beaucoup pourraient être cités, mais la performance de Malick Fofana, couronnée d'une passe décisive, sera celle que l'on retient. À ses côtés, le facteur X et l'homme fort offensif du Standard depuis le début de la saison : Hayao Kawabe. Une solide performance du Japonais et un but déterminant, pour la deuxième fois déjà dans un Clasico.

Pour compléter ce milieu de terrain, l'Unioniste Casper Terho, excellent avec l'Union sur la pelouse de Charleroi et récompensé par un but, le second de la RUSG peu après le début de la seconde période.

Attaquants

Impossible de passer à côté de la nouvelle performance d'Anders Dreyer avec Anderlecht. Un doublé contre le Standard, qui ne permet cependant pas au Sporting de prendre les trois points. Le Danois vient de planter neuf buts lors des sept derniers matchs de championnat, en compte onze depuis le début de saison et est revenu sur Amoura et Koita à la deuxième place du classement des buteurs.

Amoura, parlons-en. Une nouvelle fois, nous direz-vous, l'Algérien fait partie de cette équipe de la semaine. Oui, car la flèche offensive de l'Union a encore parlé. Deux nouveaux buts, pour talonner Kévin Denkey en tête du classement des buteurs. Sauf qu'Amoura, qui ne compte que 50% de temps de jeu, marque toutes les... 55 minutes en moyenne. Des statistiques effrayantes.

Décidément, les hommes les plus prolifiques du championnat ont se sont illustrés puisque c'est le Trudonnaire Aboubakary Koita qui complète ce onze. Pourtant, l'ailier gauche n'a pas fait trembler les filets de Den Dreef. Mais il a initié pratiquement chaque action du STVV, dont une allant au bout dès les dix premières minutes grâce à Zahiroleslam. Même quand il ne marque pas, Koita est décisif !

Notre 11 de la semaine : Leysen, Fossey, Torunarigha, Cobbaut, Foulon, Fofana, Kawabe, Terho, Dreyer, Amoura, Koita