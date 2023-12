Un ancien d'Anderlecht s'entraîne avec l'Union

Certains se rappellent sans doute de Kara Mbodj. Le défenseur sénégalais a désormais 34 ans et n'a plus de club depuis plus d'un an.

Comme l'explique la Dernière Heure, Kara Mbodj s'entraîne avec les U23 de l'Union Saint-Gilloise depuis plusieurs semaines. Le Sénégalais ne participe pas aux matchs des U23. Il se contente d'encadrer le groupe aux côtés d'Arnaud Djoum, capitaine de l'équipe. Passé par Anderlecht entre 2015 et 2019, avec qui il a remporté le titre de champion de Belgique en 2017, Kara Mbodj avait ensuite signé au Qatar, au Al-Sailiya SC. Il est sans club depuis octobre 2022.