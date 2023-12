📷 Ça plairait en Belgique : un club offre de la bière gratuite à ses supporters après sa qualification en Ligue des Champions !

Ce mardi soir, Copenhague s'est imposé contre le Galatasaray de Dries Mertens (1-0) et a réussi l'exploit de se qualifier pour les 1/8es de finale de la Ligue des Champions dans un groupe aussi composé du Bayern Munich et de Manchester United.

Après la rencontre, la fête. Un message a été affiché sur les écrans du stade, apprenant aux supporters qu'ils pouvaient bénéficier d'une bière gratuite en rentrant chez eux. Un joli geste du club de Copenhague, qualifié à ce stade de la compétition pour la première fois depuis 13 ans.

FC København are obviously in the mood to celebrate - they’ve just announced free beer for fans in the stadium pic.twitter.com/z7YMPHi2nQ