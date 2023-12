L'Union peut-elle poursuivre sa route européenne ? "Liverpool sera peut-être moins concentré que d'habitude"

Privé de Charles Vanhoutte, Alexander Blessin pense son équipe capable d'accrocher un résultat contre Liverpool. L'Union va tout tenter pour poursuivre son aventure européenne.

Dernière journée de poules d'Europa League capitale pour l'Union Saint-Gilloise, qui reçoit Liverpool au Lotto Park. La RUSG doit tenter d'aller chercher quelque chose et espérer un résultat favorable (qui dépendra du scénario de l'Union) de l'autre côté pour continuer son aventure européenne. Deux jours avant le début de la rencontre, le stade est pratiquement complet.

"On espère que le stade sera sold out. On aura besoin que nos supporters nous poussent contre un gros adversaire. Mais Liverpool est assuré d'être premier du groupe et a un gros match face à Manchester United dimanche. Ils auront peut-être 10% de concentration en moins que d'habitude" a commenté Alexander Blessin en conférence de presse.

Noah Sadiki titulaire avec l'Union contre Liverpool

Pour cette rencontre, le T1 de l'Union sera privé de son récupérateur et élément intouchable au milieu de terrain, Charles Vanhoutte. L'ancien du Cercle sera remplacé par un tout jeune joueur, Noah Sadiki, qui va vivre l'expérience la plus incroyable de sa jeune carrière, dans son ancien stade, après le quart d'heure disputé à Anfield il y a un petit peu plus d'un mois.

"Charles est un joueur incroyable, avec une bonne mentalité. Mais Noah a les qualités pour le remplacer. Il donne l'impression d'avoir tellement d'expérience pour un joueur de 18 ans."

Pendant la rencontre, Alexander Blessin surveillera-t-il le résultat de LASK Linz - Toulouse ou se concentrera-t-il uniquement sur ses joueurs face aux Reds ? "Je me suis posé la question, mais je pense que je vais rester concentré sur mon équipe. Je verrai avec mes assistants s'ils regardent le score de l'autre match ou non. C'est dans ce que l'on peut contrôler que l'on doit mettre notre énergie" a conclu Alexander Blessin.