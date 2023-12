🎥 Conference League : grosse déception pour Genk, Leander Dendoncker à la fête

Genk avait fort à faire ce soir pour se qualifier, toutefois sans avoir son sort entre ses mains.

Groupe E

Zrinjski - Aston Villa

Avec Leander Dendoncker au coup d'envoi, et sans Youri Tielemans, Aston Villa ponctuait sa belle campagne de groupes en Bosnie-Herzégovine, chez le dernier du groupe. Les Anglais ont concédé le nul avec un but de Zaniolo (61e) qui ouvrait le score, avant que Malekinušińá (87e) n'égalise pour les locaux. Ce point leur assure la première place du groupe.

Legia Varsovie - AZ

Dans le même temps, le Legia l'a emporté grâce à Ribeiro (34e) et Kramer (81e) et validé sa qualification pour les barrages.

Groupe F

GENK - Cukaricki

Le Racing, rapidement réduit à dix suite à l'exclusion de Galarza (33e), a tout de même fait le boulot. Heynen (21e) ouvrait le score suivi par Paintsil (57e) après le repos. Mais l'aventure européenne des Limbourgeois s'arrête là, conséquence directe du nul entre Ferencvaros et la Fiorentina.

Ferencvaros - Fiorentina

Les Italiens, leaders du groupe avant la partie, ont concédé le nul à Budapest. Zachariassen (48e) ouvrait le score pour les Hongrois, Ranieri (73e) égalisait. Ce point permet à Ferencvaros de valider sa deuxième place de justesse devant Genk, et d'éliminer la formation belge.

Groupe G

PAOK - HJK

Leaders du groupe, les Grecs ont ponctué leur campagne par une large victoire à domicile face au dernier du groupe.

Radulovińá (0-1, 6e), Ozdoev (1-1, 37e), Konstantelias (2-1, 47e), Toivio (c.s.c. 3-1, 53e), Murg (4-1, 85e), Hetemaj (4-2, 90e)

Aberdeen - Francfort

Dans un groupe où les jeux étaient déjà faits, les Ecossais sortent la tête haute avec une belle victoire devant leur public offerte par Duk (41e) et Sokler (74e). Francfort est second et qualifié pour les barrages.

Groupe H

Ludogorets - Nordsjælland

Match au sommet pour la qualification dans ce groupe, les Bulgares remportent la mise grâce à Piotrowski (79e) unique buteur de la rencontre, ce qui qualifie Ludogorets et élimine les Danois de toute compétition européenne.

Fenerbahce - Spartak

Avec tout encore en jeu dans le groupe, le Fener devait l'emporter et espérer un résultat favorable dans l'autre rencontre. Message bien reçu de la part de KadńĪońülu (36e), Takáńć (48e) et DŇĺeko (59e et 61e). Les Turcs ont renversé la situation et arrachent la qualification avec la tête du groupe en prime.