🎥 Europa League : Romelu Lukaku et Noah Mbamba buteurs, Arthur Theate et Rennes déçus

Place à la dernière journée des groupes d'Europa League, avec encore beaucoup d'enjeu dans la plupart des groupes.

Groupe E

LASK - Toulouse

En espérant un faux pas de l'Union face à Liverpool, les Autrichiens avaient la motivation d'un dernier match à domicile pour tenter de passer l'hiver européen au détriment des Bruxellois. Dallinga (54e) ouvrait le score pour les Français. Ljubicic (61e) égalisait pour le LASK avant que Suazo (83e) ne remette le TFC aux commandes. Toulouse valide donc sa deuxième place, et poursuivra sa route en Europa League. Le LASK est éliminé.

Groupe F

Rennes - Villarreal

La tête du groupe et la qualification directe se jouait au Roazhon Park. Après l'ouverture du score de Moreno (36e), Rennes égalisait via Assignon (37e). Akhomach (62e) redonnait l'avance aux visiteurs avant que Blas (79e) n'égalise. Villarreal menait pour la troisième fois de la soirée avec un but de Parejo (80e), mais malgré un finish de folie, Arthur Theate et les siens voient les Espagnols leur chiper la première place du groupe, et passeront donc par les barrages.

Panathinaikos - Maccabi Haifa

David (20e) et Chery (74e) permettent aux visiteurs d'empocher la mise, malgré la réduction du score de Ioannidis (89e). Le Maccabi passera l'hiver européen.

Groupe G

Roma - Sheriff

Qualifiés, Romelu Lukaku et la Roma visaient la première place afin d'éviter les play-offs. Big Rom ouvrait le score (11e) avant que Belotti (32e) ne double la mise, puis que Pisilli ne triple la mise dans les arrêts de jeu. Mais vu la victoire du Slavia, les Romains terminent deuxième du groupe.

Big Rom doet het opnieuw in de @EuropaLeague! ūüėćūüáßūüá™ pic.twitter.com/LtPttqnPSF — Play Sports (@playsports) December 14, 2023

Slavia Prague - Servette

Assurés d'être reversé en Conference League, René Weiler et ses hommes n'ont pas pesé chez le leader surprise de ce groupe. Doudera (15e), Schranz (25e) et Chytil (30e + 45e) permettent au Slavia de terminer en beauté devant son public et de valider sa première place devant la Roma.

Groupe H

Leverkusen - Molde

Les Allemands, déjà assurés de finir premiers, ponctuent cette campagne de groupe par un carton avec des buts de Schick (6e), Tapsoba (22e), Ellingsen (c.s.c, 25e), HloŇĺek (60e) et le Belge Noah Mbamba (70e), avant que Kitolano (75e) ne sauve l'honneur. Molde est reversé en Conference League.

Qarabag - Häcken

Un duel à distance se jouait entre Qarabag et Molde. Ce sont finalement les Azerbaïdjanais qui l'emportent grâce à Andrade (1e) et Benzia (45e+3), malgré un c.s.c. d'Hüseynov, mais sans conséquences pour Qarabag qui termine second.