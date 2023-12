Arthur Vermeeren dépasse un ancien d'Anderlecht pour écrire l'histoire de la Belgique en Ligue des Champions

Arthur Vermeeren a marqué son premier but en Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Il est devenu le plus jeune Belge à réussir cette performance depuis... Anthony Vanden Borre, en 2006.

Déjà éliminé de la compétition, l'Antwerp a réussi l'exploit de s'imposer contre le FC Barcelone, ce mercredi soir. L'ouverture du score est venue des pieds d'Arthur Vermeeren, qui a inscrit son premier but en Ligue des Champions.

Convoité partout en Europe, le jeune Diable Rouge (18 ans) a encore fait forte impression. Il a été élu homme du match, notamment grâce à son but pour ouvrir la marque.

Ce but fait d'Arthur Vermeeren le plus jeune Belge buteur en Ligue des Champions, à 18 ans et 309 jours. Depuis la réforme de la C1, il devance Anthony Vanden Borre, buteur avec Anderlecht lors du partage contre l'AEK Athènes en 2006, à 19 ans et 42 jours. Sinon, Paul Van Himst avait marqué dans l'ancienne version de la compétition, la Coupe des Clubs Champions, à 18 ans, 11 mois et 3 jours.