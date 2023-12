Philip Zinckernagel toujours titulaire malgré le retour de la pépite Antonio Nusa ? Ronny Deila se justifie

Pour de nombreux supporters de Bruges, il est incompréhensible de voir Philip Zinckernagel continuer à prendre place sur le côté gauche de l'attaque brugeoise. Un choix justifié par Ronny Deila.

Malgré le retour d'Antonio Nusa, Philip Zinckernagel est toujours titulaire sur le côté gauche du Club de Bruges. En conférence de presse, Ronny Deila s'est expliqué. "Le football, c'est attaquer, mais aussi défendre. Et il le fait bien. Si vous êtes entraîneur, il vous sera peut-être plus facile de comprendre ce choix" peut-on lire dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

"Il s'agit d'équilibre, il faut donc différents profils. Il est intelligent, peut gérer de nombreux postes et assure cet équilibre. De plus, il offre toujours de l'énergie et c'est un leader. Je le répète, c'est un joueur très important pour l'équipe."

Quid de la pépite norvégienne, de retour de blessure et convoitée partout en Europe ? "On doit être prudents avec lui, il ne peut pas encore enchaîner trois matches en une semaine. Mais quand il est à 100%, tout le monde sait ce qu'il peut apporter. Nous verrons encore de grandes choses de sa part cette saison" a conclu Ronny Deila.