Mehdi Bayat pense-t-il à limoger Felice Mazzù ? "La situation est très claire entre nous"

Charleroi vit une saison très compliquée. 12e du championnat, le club s'apprête à jouer un match très important face au Standard. Alors que Felice Mazzù a de plus en plus de difficultés à glaner des résultats, le président Mehdi Bayat a été questionné quant à l'avenir de son T1.

Mehdi Bayat est un président très occupé, entre la situation sportive de Charleroi, la reprise du club et le dossier de nouveau stade.

Il a cependant pris le temps de répondre longuement aux questions de la RTBF, s'exprimant notamment sur la situation du T1, Felice Mazzù.

"Limoger Felice ? La question se posera le jour où le vestiaire le lâcher. Mais ce n’est pas du tout le cas ! C’est le seul critère ici à Charleroi : la relation entre les joueurs et le coach et le message passe toujours entre eux, sinon des joueurs seraient venus me voir", a répondu Bayat.

Mehdi Bayat ne pense pas encore limoger Felice Mazzù de Charleroi

"À chaque match on voit qu’on crée du jeu et que les joueurs se battent, c’est juste une affaire de détails. (Mardi), j’ai posé la question à Felice : ‘Coach, est-ce que vous avez encore le feu sacré ?’ Il m’a répondu que oui."

Après, c’est vrai que si un jour je dois m’en séparer, ce sera affectivement difficile car Felice est un enfant de Charleroi et qu’on a construit notre carrière ensemble. Mais le moment venu… si ce moment vient, on devra être professionnel : c’est très clair entre nous."