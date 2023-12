🎥 La boulette de Johan Bakayoko : "Ils vont me tuer !"

Johan Bakayoko est la nouvelle coqueluche du PSV Eindhoven. Mais il va peut-être se mettre quelques supporters à dos avec une grossière erreur lors d'un quizz concernant son club !

Invité de l'émission Play Sports cette semaine, Johan Bakayoko a répondu à quelques questions posées par les supporters du PSV Eindhoven et des Diables Rouges. Et il s'est bien loupé sur l'une d'elles, qui concernait le nombre de titres glanés par son club dans l'histoire.

"Oh, les gens vont me tuer", rigole Bakayoko quand on lui demande donc combien de fois le PSV a été champion. "Cinq fois ?". Raté : le PSV Eindhoven a été champion 24 fois dans son histoire. "Désolé, désolé", rigole le Diable Rouge. Circonstance atténuante : il devait, durant tout le quizz, jongler avec un ballon. Difficile de se concentrer !