Voici quand le remplaçant de Jean Kindermans à Anderlecht prendra ses fonctions

Nouvelle petite révolution de palais à Anderlecht, avec le départ (prévu de longue date) de Jean Kindermans. Neerpede va être restructuré, et l'homme qui devra en partie remplacer Kindermans a annoncé son arrivée.

Suite au départ de Jean Kindermans, qui va rejoindre l'Antwerp, la structure de Neerpede va être modifiée. Avec, tout d'abord, un grand retour : celui de Peter Verbeke. Celui qui avait dû quitter ses fonctions en raison de problèmes santés va intégrer la nouvelle équipe en charge du centre de formation d'Anderlecht, dans un rôle de scout et recruteur.

Il travaillera sous la houlette d'un autre nouveau venu : Henk Mariman, dont l'arrivée en provenance d'OHL avait été annoncée dès le départ de Kindermans officialisé. Sur LinkedIn, Mariman a remercié OHL pour les quatre ans et demi passés à Louvain, "un voyage enrichissant, au sein d'une équipe qui s'est surpassée. J'ai vécu et appris de nombreuses choses, dans les bons et les mauvais moments".

Henk Mariman a annoncé via LinkedIn qu'il prendra fonction à Anderlecht dès le 2 janvier 2024. Une nouvelle ère pourra alors commencer au RSCA. Pendant ce temps, les discussions entre Kindermans et le club concernant ses indemnités de départ s'éterniseraient, révèle La Dernière Heure, ce qui pourrait retarder l'arrivée de ce dernier à l'Antwerp.